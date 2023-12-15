الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين

ينتظرعديد من المهندسين فتح باب اشتراك الرعاية الصحية، وذلك بعد إعلان النقابة عن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بداية من 18 ديسمبر الجاري، ويفصلنا عن هذا الموعد 3 أيام فقط، على أن يستمر الاشتراك حتى 31 مارس المقبل، وترصد «الوطن» في السطورالتالية التفاصيل الكاملة لفتح باب اشتراك الرعاية الصحية بنقابة المهندسين.

الأوراق والمستندات للاشتراك في مشروع العلاج

وأوضحت النقابة الأوراق والمستندات اللازمة للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين، الذي يفصلنا عن فتح باب الاشتراك فيه 3 أيام فقط، ويوفر مشروع العلاج إمكانية إضافة زوج أو زوجة المهندس، الابن أو الابنة، الوالد أو الوالدة، وحددت المستندات والشروط اللازمة لذلك وجاءت كالتالي:

- رقم عضوية المهندس.

- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

- إضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

- إضافة الأبناء بعد سن الـ16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + برنت تأمينات + صورة شخصية.

- إضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية.

- إضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية.

- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

الأوراق اللازمة في حالة الوفاة

وأوضحت نقابة المهندسين فيما يخص فتح باب الاشتراك وبدء التسجيل في مشروع الرعاية الصحية، أنه في حالة وفاة المهندس يتم إحضار خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو.