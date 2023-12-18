رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حزب «المؤتمر»: الرئيس السيسي أعاد الأحزاب السياسية للحياة

كتب:

محمد أباظة
04:07 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
اللواء دكتور رضا فرحات

اللواء دكتور رضا فرحات

وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب «المؤتمر»، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفًا أنه نجح في إزالة الغبار عن الأحزاب السياسية، وأعادها للحياة، فكانت دعوته على مائدة إفطار الأسرة المصرية مغلفة بعفو رئاسي عن من لم تلوث أيديهم بأي دماء، فكانت تلك بادرة لخلق روح تسامح وود، وإعادة الحياة السياسية، كما نجح في تحسين حياة 60 مليون مواطن في القرى المصرية بمشروع حياة كريمة، والعديد من المواطنين بالقضاء على فيروس سي، فضلا عن العديد من المبادرات طوال فترة رئاسته.

الانتخابات الرئاسية 2024

أضاف «فرحات»، لـ«الوطن»، أن التحية واجبة للقائد والزعيم، الذي اقتنع أنه لا بد أن يبدأ بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جيدة من كل القوى والنخب السياسية، وأن تبدأ الجمهورية الجديدة بحراك سياسي، كما دعا لأن تكون هذه الانتخابات بداية لتعددية سياسية حقيقة، وحياة سياسية مفعمة بالنشاط بعيدا عن التجريح أو التطاول، وهو ما حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت وجود 3 رؤساء أحزاب من بينهم من يمثل المعارضة الصريحة.

المصريون أثبتوا أنهم يقفون خلف قائدهم

وأشار إلى أن المصريين أثبتوا أنهم يقفون خلف قائدهم ودولتهم ومؤسساتها، وأعادوا مشهد 30 يونيو في 2013، مضيفًا أن المشهد الانتخابي أكد أن الرئيس السيسي ما زال يحظى بالدعم الشعبي الكامل.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

قفزة تجديد الثقة في «السيسي» (2)

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد

الرئيس السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد

الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.