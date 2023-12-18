حزب «المؤتمر»: الرئيس السيسي أعاد الأحزاب السياسية للحياة

وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب «المؤتمر»، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفًا أنه نجح في إزالة الغبار عن الأحزاب السياسية، وأعادها للحياة، فكانت دعوته على مائدة إفطار الأسرة المصرية مغلفة بعفو رئاسي عن من لم تلوث أيديهم بأي دماء، فكانت تلك بادرة لخلق روح تسامح وود، وإعادة الحياة السياسية، كما نجح في تحسين حياة 60 مليون مواطن في القرى المصرية بمشروع حياة كريمة، والعديد من المواطنين بالقضاء على فيروس سي، فضلا عن العديد من المبادرات طوال فترة رئاسته.

الانتخابات الرئاسية 2024

أضاف «فرحات»، لـ«الوطن»، أن التحية واجبة للقائد والزعيم، الذي اقتنع أنه لا بد أن يبدأ بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جيدة من كل القوى والنخب السياسية، وأن تبدأ الجمهورية الجديدة بحراك سياسي، كما دعا لأن تكون هذه الانتخابات بداية لتعددية سياسية حقيقة، وحياة سياسية مفعمة بالنشاط بعيدا عن التجريح أو التطاول، وهو ما حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت وجود 3 رؤساء أحزاب من بينهم من يمثل المعارضة الصريحة.

المصريون أثبتوا أنهم يقفون خلف قائدهم

وأشار إلى أن المصريين أثبتوا أنهم يقفون خلف قائدهم ودولتهم ومؤسساتها، وأعادوا مشهد 30 يونيو في 2013، مضيفًا أن المشهد الانتخابي أكد أن الرئيس السيسي ما زال يحظى بالدعم الشعبي الكامل.