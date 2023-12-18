«تعليم الدقهلية» تكرم 31 طالبا من حفظة القرآن الكريم

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، تكريم الطلبة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، بهدف حث وتشجيع الطلاب على الاستمرار في حفظ القرآن.

تكريم أوائل مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأكد شعبان أنّ التكريم جاء بعد اعتماد نتيجة مسابقة القرآن الكريم في مدارس محافظة الدقهلية، في إطار الالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنّ المسابقة شارك بها 3500 طالب وطالبة على مدار 14 يومًا، من مختلف المراحل بالإدارات التعليمية، وأسفرت عن فوز 31 طالبًا وطالبة من كل المستويات الثلاثة، وهي كالتالي:

- المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

- المستوى الثاني: 20 جزءًا.

- المستوى الثالث: 10 أجزاء.

تشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات القرآن الكريم

وأكد «شعبان» أنّ النجاح والفوز، جاءا من قبل أسر الطلبة لحرصهم ودعمهم على تشجيع أبنائهم حتى أتموا حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي من الحفل هو تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم.