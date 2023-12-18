«قصر العيني» ينعى رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء: كان من أكفأ أطباء غزة

في غمضة عين رحل الطبيب الذي شهد له جميع من عرفه بالاجتهاد وحسن الخلق، ليرتقي الدكتور هاني سمير الهيثم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء شهيدا هو وأسرته في قصف استهدف العمارة السكنية التي يقطن فيها، لتنهال التعازي بين الأسرة والأصدقاء الذين عبروا عن افتقادهم الطبيب المجتهد، حد وصفهم، والذي تلقى جزءًا من دراسته العلمية في مصر قبل العودة إلى غزة ليواصل عمله حتى آخر أيامه في المستشفى التي تلقت الكثير من الضربات في الحرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد رئيس قسم الطوارئ وأسرته

وكانت الصفحة الرسمية لكلية طب القصر العيني، بمستشفيات جامعة القاهرة، أعلنت استشهاد الدكتور هاني الهثيم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، عبر منشور على «فيسبوك»، جاء فيه «‏قوات الاحتلال قتلت قبل قليل أحد أفضل الأطباء في قطاع غزة دكتور هاني الهيثم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، مع زوجته الدكتورة سميرة الغفري وأطفالهما الخمسة: شيرين، تيا، سمير، وفا، وسارة»، وكان الطبيب الفلسطيني، واحدًا من أكفأ الأطباء في القطاع، وواصل عمله في المستشفي حتى أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الناس والطواقم الطبيبة على إخلائها.

وبحسب منشور لأحد أقاربه، استشهد «الهيثم» بين عائلته بعد قصف منزله، ضمن الهجمات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حزن كبير بين الأسرة والأصدقاء

كان للدكتور هاني الهيثم محبة كبيرة بين أصدقائه ممن درسوا معه، وشاركوه العمل في نفس المستشفى، ولهم صداقة كبيرة معه، منهم الدكتور محمد عمر، الذي نعى الطبيب الشهيد عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» قائلا:«صديقي الغالي وزميل الدراسة، الدكتور هاني الهيثم، استشهد اليوم في غزة هو وجميع أفراد عائلته، ضرب الخبر على قلبي كالزلزال، وأنا أتلقاه من أخ الشهيد قبل قليل، لقد كان يحبك يا محمد، فأدع له، ويشهد الله أني كنت أحبك يا هاني، أحب صوتك العالي، وسلامك القوي، وذكاءك المتميز، وقلبك الناصع كالأطفال، إلى مكان أفضل يا صديقي، إنا لله و إنا إليه راجعون».