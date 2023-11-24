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جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
01:32 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
مجمع الشفاء الطبي في غزة

مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. 

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».

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بقلم شريف سليمان