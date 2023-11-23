«الصحة الفلسطينية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مجمع الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى، واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، يتحملان المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة، وقررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية .

وفى وقت سابق، كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن أنّ جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، عدا مستشفى كمال عدوان الذي يعمل بشكل محدود جدا، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدفها ليكون بذلك جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة تماما.

وأضاف القدرة، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان راح ضحيتها عدد من الطواقم الطبية، قبل أن يستهدفها الآن في القصف، مشيرا إلى أنّ خروج كل المستشفيات عن الخدمة هي جزء من الخدمة الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة والحصار الكامل المفروض على بعض منها مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها سيجبر السكان على النزوح للجنوب، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.