وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر الاعتقال الإسرائيلي لمدير مجمع الشفاء الطبي

استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من أفعال مشينة في مجمع الشفاء الطبي، واعتقال مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الأطباء، بعد توقيفهم وهم على الطريق الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاعتداء يضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال تجاه المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة، مشيرة إلى القصف والاقتحامات التي طالت المستشفيات، ترتب عليها قتل وإصابة المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والإسعافية والمرضى النازحين.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة، بالاستمرار في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.