«شباب الأعمال» تشارك في إطلاق منصة حافز الرقمية للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في النسخة الخامسة من مؤتمر وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة «حافز» الرقمية للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والذي عقد في بلجيكا بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والوزير المفوض للمفوضية الأوروبية والعديد من الجهات الداعمة في أوروبا.

وقال بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن منصة «حافز» منصة إلكترونية متكاملة تعد الأولى من نوعها في مصر الموجهة لدعم القطاع الخاص، والتي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة ماليا وفنيا من شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.

وأضاف الشنواني، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تثمن جهود الدكتورة رانيا المشاط، في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة الداعمين لريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأعرب الشنواني، عن أهمية أن يتم توثيق قصص نجاح منصة حافز مع شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال عمل تقرير وحصر دوري لإنجازاتها.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر تقرير سنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.