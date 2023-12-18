تسليم منح لدعم أصحاب المشروعات في سوهاج بقيمة 2.5 مليون جنيه

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم عقدي لمنح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة 2.5 مليون جنيه، منها 1.5 مليون جنيه لجمعية وادي النيل للتنمية بمركز طهطا، ومليون جنيه لجمعية «بلدي» لتنمية المجتمع بمشطا بمركز طما، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بحضور نادر عبد الظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

تحسين مستوى المعيشة

ومن جانبه وجه مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز، في سبيل تحسين المستويات المعيشة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا ، موضحا أن المشروع تنفذه الجمعيتن بمركزي طهطا وطما والقرى التابعة، من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 160 مستفيد من الفئات المستهدفة وهي محدودي الدخل أو الذي لا يعملون، والمرأة خاصة المعيلة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وكذا أصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشرعاتهم، مشيرا إلى أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات في أي مجال، سواء كانت مشروعات قائمة أو فكرة مشروع جديد، ويصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.