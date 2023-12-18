منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج للحصول على المواد الدراسية ومعرفة النتائج

أعلنت كلية التمريض جامعة سوهاج، عن منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج، وذلك ليتمكن الطلاب والطالبات الحصول على المواد والمقررات الدراسية بصورة إلكترونية، عبر هذه المنصة بكل سهولة ويسر.

وتتشر «الوطن» منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج، إذ يسمح رابط المنصة تسجيل الدخول لطلاب، ويستطيع الطلاب الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج هذه الامتحانات.

منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج

ويقوم الطالب بسداد الرسوم التي قررتها الكلية ثم يتم منح الطلاب رقم سري واسم مستخدم للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات كلية التمريض الدراسية وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية.

ومن خلال منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر هذه المنصة.

منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج، لجميع طلاب جميع الفرق، لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدراسات العليا، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة:

كلية التمريض عبر هذا الرابط:

ولتفعيل منصة زاد التعليمية اتبع الآتي:

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة خدمات متعددة، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد في كليات جامعة سوهاج، ومواعيد المحاضرات معرفة أرقام الجلوس، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات.