تجهيز «صحة سوهاج» بـ43 جهاز فريزر لدعم منظومة تبريد الطعوم والأمصال

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة سوهاج، وصول 43 جهاز فريزر «vest frost»؛ لدعم منظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة، ورفع كفاءة العمل بها.

توزيع الأجهزة على الإدارات

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، أنه سيتم توزيع أجهزة الفريزر الواردة مؤخراً على الإدارات التي تحتاج لها، وفقا لخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة؛ لتطوير منظومة سلسلة التبريد ورفع كفاءتها.

وأشار «هاشم» إلى أنه تم أيضا تدعيم منظومة التبريد بالمحافظة في فبراير الماضي بـ3459 جهازا، منها ثلاجات، وأجهزة ديب فريزر أفقي، ورأسي، ومثبتات تيار، وآيس بوكس بأحجام وسعات لترية مختلفة، وأكياس تبريد، وحوامل طعوم.