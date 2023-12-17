سكرتير عام محافظة سوهاج يتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية بطما

توجه اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمدير العام المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما، وأيوب عبدالعزيز نائب رئيس مركز ومدينة طما، وعبد الله فاروق رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة؛ لمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية وشركة المياه بمدينة سوهاج الجديدة.

سكرتير عام محافظة سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات

وتفقد سكرتير محافظة سوهاج، جميع المعدات المصطفة، ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية، كما تمت مناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين حول مهام المعدات المُكلفة بها، كما تم تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل مُعدة، للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية.

علاء عبد الجبار يشيد بالجاهزية التامة لجميع المعدات

وأشاد اللواء علاء عبد الجبار سكرتير عام محافظة سوهاج بالجاهزية التامة والاستعداد الأمثل لجميع المعدات، والشكل اللائق للاصطفاف، وكذا مهارة العنصر البشري المدرب على تلك المعدات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على النتائج التي تم الوصول إليها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات حفاظا عليها.