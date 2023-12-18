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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جمال الكشكي: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة كثيفة عن أي استحقاق سابق

كتب:

مريم جاد
05:07 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الانتخابات الرئيسية 2024 كانت مختلفة عن أي استحقاق دستوري سابق، فقد تم رصد مشاركة كثيفة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات المصرية نزيهة وتمتاز بالشفافية.

مشاريع تنموية للجمهورية الجديدة

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «صدى البلد»، أن الدولة عكفت على تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة، فمصر نجحت في استرداد عافيتها وقوتها وقضت على الإرهاب.

وتابع: «مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي ونفذت مشروعات تنموية في كافة القطاعات، ومرت بالكثير من التحديات وأبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتصعيد في غزة» . 

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