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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المتابعة في بني سويف: دفعنا بموظفين للتعامل مع كثافة إقبال الناخبين

كتب:

مريم جاد
06:33 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار حسن محمود رئيس لجنة المتابعة في محافظة بني سويف

المستشار حسن محمود رئيس لجنة المتابعة في محافظة بني سويف

قال المستشار حسن محمود، رئيس لجنة المتابعة في محافظة بني سويف، إن المحافظة بها 497 لجنة فرعية منها 4 لجان وافدين، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بعدد من الموظفين في اللجان للتعامل مع إقبال الناخبين بكثافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «الكثافة مقبولة جدا على مدار اليوم مثل أمس وأول أمس، والأمور منتظمة».

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