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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:07 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار، لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

شيخ الأزهر يهنئ السيسي 

وتوجّه شيخ الأزهر بالدُّعاء إلى الله أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة، لتحقيق آمال الشَّعب المصريِّ وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغاليَ من كل مكروهٍ وسوءٍ.

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