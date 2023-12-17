مايا مرسي لـ«الشاهد»: رزقنا بإنسانية الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بمبادرات صحة المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إننا رزقنا بإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الصحية لصحة المرأة المصرية.

نسب الكشف عن سرطان الثدي

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: أنها عرضت، خلال احتفالية خاصة بالمرأة كان يحضرها الرئيس السيسي، توعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث وصلت نسبة الكشف عليه في عام 2019 إلى 60 ألف سيدة مصرية بالتعاون مع مؤسسة بهية، وأنها كانت سعيدة لتحقيق هذا الرقم.

وأضافت، أنها وجدت نفسها على المسرح تقول «سيدات مصر كن يحلمن بالكشف مرة واحدة على أنفسهن»، مؤكدة أن هذا الأمر كان مستحيلًا لأنه لا يوجد دولة في العالم تفعل ذلك.

الكشف المبكر على السيدات

وتابعت، أن الرئيس قال كلمته وتكليفاته، حيث أن كل التكليفات تُؤْخَذ بهذه الاحتفالية كل عام، ووقتها وجه الرئيس سؤالا لوزيرة الصحة وقتها الدكتورة هالة زايد، سألها هل من الممكن الكشف المبكر على السيدات في إطار حملات وزارة الصحة و100 مليون صحة قالت «نقدر»، فوجه لها سؤالا «هتقدروا»، قالت «نقدر».