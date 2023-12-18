«المستقلين الجدد» يهنئ الرئيس السيسي: فوزكم اليوم تتويج لإنجازات 10 سنوات

قدّم حزب المستقلين الجدد، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسيه 2024، حيث أكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أنّ الفوز تتويج لجهد كبير على مدار السنوات العشر السابقة التي شهدت إنجازات كبيرة في كل المجالات.

وأضاف عناني أنّ الرئيس السيسي فاز في ظل تعددية تنافسية وانتخابات نزيهة شهد القاصي والداني بحياديتها وتحت إشراف قضائي كامل في ظل إقبال غير مسبوق من الشعب المصري بكل فئاته.

وأكد محمود عبد الكريم، عضو اللجنة التأسيسية للحزب، أنّ حزب المستقلين كان أحد الأحزاب الداعمة والمطالبة للرئيس بخوض الانتخابات بعد دراسة وأسس موضوعية، وأنّ الحزب استند في حملته على رصيد الرئيس في قلب وعقل المصريين بناء على مواقفه الوطنية وإنجازاته التي لا يستطيع إنكارها أحد.

وأضاف الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أنّ المصريين ردوا الجميل بخروج أذهل العالم، وأنّ الشعب المصري أثبت أنّه على وعي كامل باختياره لاستكمال المسيره نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد الحزب على أنّه سيظل على العهد بدعم الدولة المصرية، وعلى الثوابت الوطنية التي حافظ عليها الرئيس السيسي في كل لحظة، سائلين الله العون والتوفيق لسيادته ولمصرنا الحبيبة.