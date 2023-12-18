«المصري للفكر والدراسات» يهنئ الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية الناجحة

تقدم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعين الله عز وجل، أن يوفقه في الولاية الجديدة، لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس السيسي رسميا، في الانتخابات الرئاسية.

وذلك في تأكيد جديد على ثقة الشعب المصري في قيادته، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، بحصوله على نسبة 89.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت الانتخابات أجواء إيجابية ونزاهة، حيث تفاعل المصريون مع دعوات الأحزاب والكيانات المدنية للمشاركة في الانتخابات.

وأشادت حملات المرشحين والمنظمات والمؤسسات المختلفة المصرح لها بمراقبة الانتخابات بالنزاهة والحوكمة التي ميزت العملية الانتخابية.