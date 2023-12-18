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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«بنداري»: الانتخابات الرئاسية أُجريت على مرأى ومسمع من الجميع

كتب:

هاجر عمر
03:01 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم البدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الانتخابات الرئاسية شهدت إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات الرئاسية ووجود قاض على كل صندوق في لجان مصر.

وأضاف بندارئ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، أنّ الهيئة لممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بمتابعة لجان الاقتراع وإجراءات التصويت والفرز، لتصبح العملية الانتخابية على مرأى ومسمع من الجميع.

 

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