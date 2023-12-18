«بنداري»: الانتخابات الرئاسية أُجريت على مرأى ومسمع من الجميع

قال المستشار حازم البدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الانتخابات الرئاسية شهدت إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات الرئاسية ووجود قاض على كل صندوق في لجان مصر.

وأضاف بندارئ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، أنّ الهيئة لممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بمتابعة لجان الاقتراع وإجراءات التصويت والفرز، لتصبح العملية الانتخابية على مرأى ومسمع من الجميع.