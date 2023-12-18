«التيار الإصلاحي» يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ حزب التيار الإصلاحي الحر، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا له خالص التوفيق في تلك المسئولية الكبيرة التي لطالما حملها بكل صدق وأمانة وشرف.

كما هنأ جموع الشعب المصري في الداخل والخارج، الذي ضرب أروع الأمثلة في الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية، وتوافد للتصويت بكثافة في كافة مقرات التصويت في كل محافظات مصر - وفي العواصم العربية والعالمية.

وأكد التيار الإصلاحي، أن ذلك المشهد الحضاري الذي رسمه عشرات الملايين من المصريين هو تعبير صادق وصريح عن وعي وحس وطني من جموع الشعب المصري الملهم العظيم، معلنًا دعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية التي دشنت الجمهورية الجديدة ورسمت رؤية ملهمة للوطن والمواطن على مدار السنوات العشر الماضية من أجل إكمال المسيرة.