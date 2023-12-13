«حملة حازم عمر»: سنبني على الانتخابات الرئاسية في البرلمانية

أشاد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالمشهد الانتخابي الذي شهدته الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيامها الثلاثة، واصفا إياه بـ«المشرف وغير المسبوق».

وأضاف «الشقنقيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم الإقبال الكثيف من الناخبين على مدار 3 أيام جعل المشهد الانتخابي يظهر بشكل حضاري يليق بالدولة المصرية.

وأكد أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية نجحت في تقديم صورة جيدة، ببرنامج محترم حاز على إعجاب واحترام الآخرين، فضلا عن وجود حزب الشعب الجمهوري على أرض الواقع بشكل ملموس، ما لاحظته الحملة ورصدته خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

إعداد عناصر وكوادر

وأشار إلى أن من بين المكاسب هي إعداد عناصر وكوادر اكتسبت خبرة عالية في إدارة عملية كبيرة مثل الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي كان مفيدًا للحملة وحزب الشعب الجمهوري، ويعد من المكتسبات التي خرجوا بها.

وأكد أن كل هذه المكتسبات سيبني عليها «الشعب الجمهوري» في الاستحقاقات المقبلة، مثل انتخابات مجلسي «النواب والشيوخ»، مضيفًا أن ما تحقق على الأرض كثير جدًا، ومن خلاله سيحدد الحزب رؤيته للفترة المقبلة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن زيادة الإقبال من الناخبين بكثافة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يعد دليلا على زيادة الوعي، علاوة على وجود 3 مرشحين رؤساء لأحزاب سياسية، مع باقي الأحزاب الأخرى التي شاركت في العملية الانتخابية، ما ساهم في زيادة الحشد والتوعية، وهو الأمر الذي كان ضمن إيجابيات الانتخابات.

واستكمل أنه بدون وعي المواطن الذي نزل للإدلاء بصوته لم يكن سيخرج المشهد بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن حالة الوعي هذه كانت ملحوظة، وانعكست بشكل كبير على حجم المشاركة.