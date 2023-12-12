«حملة حازم عمر»: اليوم الثالث للانتخابات شهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية

قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن لجان الاقتراع شهدت حضورا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية، لاسيما اليوم الثالث الـذي شهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشـباب على صناديق الاقتراع.

سهولة الإدلاء بالأصوات في اللجان

أضاف «الشقنقيري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «cbc»، أن العملية الانتخابية كانت تسير بانتظام في مواعيد الفتح والغلق المخصصة للجان الانتخابية وسهولة الإدلاء بالأصوات باللجان، باستثناء بعـض الحالات لفترات وجيزة لم تتجاوز النصف ساعة نتيجة الازدحام المروري أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتابع بأنهم لم يتلقوا أو يرصدوا أي خروقات أو شكاوى تعـوق سـير العمليـة الانتخابية أو تؤثر عليها، موجهًا الشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين علي العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية.