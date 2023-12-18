«الوطنية للصحافة» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: النتيجة جسدت وعي الشعب

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه المستحق عن جدارة في الانتخابات الرئاسية واستمرار ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن، والتي جاءت نتيجتها تجسيدًا واضحًا لوعي وإدراك الشعب المصري، والتفافه حول قيادة رشيدة صاحبة رؤية وموقف أثبتت على مدار سنوات تفانيها وإخلاصها في خدمة وطننا الحبيب ، لنواصل معًا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أن نتيجة الانتخابات هي انعكاس واضح لما شهده وطننا العزيز من مشروعات تنموية في كافة القطاعات، وتبوء مصر مكانتها المستحقة على الساحة العالمية باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط .

وأضاف «الشوربجي»، أن نتيجة الانتخابات أعطت دليلا واضحا على الرغبة الصادقة من الشعب المصري في استمرار الرئيس السيسي في قيادة مسيرة الوطن ذلك الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في الانتماء والوطنية، وسجل ملحمة كبيرة في حب الوطن بإقبال تاريخي في الانتخابات الرئاسية ، متمنيًا لسيادته التوفيق والنجاح لفترة رئاسية قادمة.