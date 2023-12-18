منظمات تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدمت عدد من الحركات والمنظمات السياسية والحقوقية المختلفة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية رسميا اليوم.

وقدم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، التهنئة للرئيس السيسي، بفوزه بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.

وأكد سعيد عبدالحافظ منسق الائتلاف، أن الانتخابات الرئاسية يمكن وصفها بأنها جادة، عبرت بصدق عن إرادة الناخبين، وثمن منسق الائتلاف دور الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ساهم في حماية إرادة الناخب، وتيسيير مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام.

حملة مواطن بالخارج: فوز الرئيس السيسي ثمرة حلوة المذاق

وهنأت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ووجوده على رأس السلطة التنفيذية لولاية جديدة.

وقال نصر مطر منسق الحملة، إننا فخورون بالنتيجة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، التي انتهت أسبوع الماضي.

«عمال المصريين» بإيطاليا: فوز الرئيس يؤكد دعم الشعب لزعيم وطني

وأرسل الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء بالبرقية: «يسعدني كما يسعد جميع أعضاء اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن أرسل لسيادتكم بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزكم فى الانتخابات الرئاسية، التي جاءت نتيجتها، تجسيدا واضحا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصري بكم، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء، لمصرنا الغالية لسنوات 6 أخرى مقبلة».

وتقدمت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية جديدة 2024، 2030، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ثقة الشعب المصري فيه، لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية، رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات مقبلة.

رئيس «الحركة الوطنية» يهنئ السيسي لـ فوزة بفترة رئاسية جديدة

ووجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتولية مسؤولية الحكم لفترة رئاسية جديدة.

وشدد على أهمية ما تعيشه مصر الآن، من أجواء ديمقراطية ومناخ مفعم بالأمل والطموح، لدى كل الفاعلين في المشهد السياسي، آملين أن تحمل الأيام المقبلة، مزيد من الاحتواء وفتح المجال العام أمام كل التيارات السياسية كي تمارس عملها بحرية وديمقراطية بدون إقصاء أو تهميش لأحد فجميعنا يقف في خندق الوطن لا أفضلية لهذا او ذاك.