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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«العامة للاستعلامات» تهنئ السيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة: سدد الله خطاكم

كتب:

محمد أبو عمرة
03:29 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت الهيئة العامة للاستعلامات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، في استحقاق دستوري ثالث.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان منذ قليل: «بالأصالة عن نفسي وباسم جميع العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، أرفع إليكم أخلص التهاني بتجديد ثقة الشعب المصري لقيادتكم له في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا وأمتنا، نحو مستقبل يحقق العزة والكرامة للوطن والخير والنماء لكل أبناءه، وفقكم الله وسدد خطاكم».

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