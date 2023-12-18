زعيم الأغلبية البرلمانية: المصريون التفوا خلف الرئيس السيسي للحفاظ على الوطن

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري الذي قال كلمته وحافظ على مقدرات وطنه وصنع بوحدته ملحمة في حب بلاده، حيث جاءت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ مصر.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي في بيان صادر عنه، إنّ هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس وعي المصريين، وأن الجميع يعلم أن الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتف من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريين على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم، مشيدا بالتيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفى مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأضاف زعيم الأغلبية، أنّ الحشد الكبير وغير المسبوق في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم يؤكد أن الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد، وأن الجميع حريص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة في ظل هذه الظروف الراهنة والحفاظ على أمن واستقلال وسيادة البلاد، مؤكدًا أن مشاركة الشباب أثرت بشكل كبير في حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن.

ولفت إلى أن المشاركة الإيجابية للشعب المصري بكثافة في هذه الانتخابات عكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك في ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تمكين للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم انعكس ذلك على ممارسة العمل العام، والجميع حريص على ممارسة حقه الدستوري لبناء المجتمع المصري.