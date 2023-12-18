محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تبدأ 9 يناير

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع الصوف بالمراحل التعليمية المختلفة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 3-16 يناير 2024، فيما تبدأ المرحلة الإعدادية في الفترة من 9 – 24 يناير 2024، وفي الفترة من 3 -24 يناير 2024 لمدارس التربية الخاصة، وفي الفترة من 14-23 يناير 2024 للصف الأول والثاني الثانوي العام، وفي الفترة من 3-11 يناير 2024 لمدارس التعليم المجتمعي «الفصل الواحد»، وفي الفترة من 1-24 يناير للتعليم الفني بمختلف تخصصاته.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة الطلاب.