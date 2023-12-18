محافظ المنوفية: متابعة دورية لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، باستمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع، لتذليل العقبات وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية، لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين.

رصف طريق 400 متر

وفى هذا السياق، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال تركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة بشارع أبوزيد، والذي سيتم رصفه بطول 400 م، ومتابعة أعمال تركيب بلاعات صرف الأمطار بشارع الأنصاري بطول 350م، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال فرد طبقة المازوت لوضع الطبقة الأخيرة للرصف بالشارع الرئيسي أمام الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

أماكن الرصف والتمهيد

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف النهائية بشارع بورسعيد، حيث من المقرر العمل بـ3 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بالمدينة، وهي (بشارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم ، بشارع النقراشى مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتى المعهد الديني، بشارع بورسعيد مع شارع البطل احمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتى خلف الإستراحة)، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ، فضلاً عن متابعته أعمال تبطين ترعة الزرقانية ، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.