خبير اقتصادي: 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس السيسي في الفترة المقبلة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك 7 ملفات اقتصادية على طاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة، وذلك بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح غراب، أن هذه الملفات هي:

- استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- خفض معدل التضخم وتحسين وضع العملة المحلية ومعالجة نقص العملة الصعبة.

- الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

- زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة لمكافحة البطالة.

- دعم القطاع السياحي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

- زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وأشار غراب، إلى أن هذه الملفات تمثل تحديات كبيرة أمام الرئيس السيسي، لكنها تمثل أيضًا فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.