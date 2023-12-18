التحالف الوطني يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: معا نستكمل طريق التنمية
كتب:
يسرا البسيوني
03:29 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أرشيفية - الرئيس السيسي
وجّه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خالص التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الإعلان عن ثقة عميقة من جموع الشعب المصري في قيادته لفتره رئاسية ثالثة.
وأضاف التحالف الوطني: «رهاننا على وعي المصريين رغبة في استكمال طريق التنمية وخطوة ناحية الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس على نسبة مشاركة المصريين غير المسبوقة اصطفافا خلف القيادة السياسية».