رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مستقبل وطن» يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات: الشعب أدرك حجم الإنجازات

كتب:

محمد أباظة
03:21 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكد أن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حول الرئيس، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الانتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، كما ثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف: «يعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لاستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة».

اقرأ المزيد:

المرشح الرئاسي حازم عمر يهنئ الرئيس السيسي: وفقه الله لما فيه مصلحة البلاد

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب أعلن إرادته

جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الرئيس السيسي على انتخابه لفترة جديدة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.