«مستقبل وطن» يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات: الشعب أدرك حجم الإنجازات

تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكد أن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حول الرئيس، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الانتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، كما ثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف: «يعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لاستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة».