أهالي المنوفية يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات: مصر اليوم في عيد

تجمع أهالي محافظة المنوفية في مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وسط أجواء من السعادة بين الحضور الذين رددوا هتافات مؤيدة للدولة وللرئيس.

احتفالات في المنوفية بفوز الرئيس

وحمل المشاركون في احتفالات تأييد الرئيس السيسي بعد نجاحه لفترة رئاسية جديدة، أعلام مصر وأعلام فلسطين وصور للرئيس السيسي، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر اليوم في عيد بعد الإعلان عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات بعد إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في العرس الانتخابي الذي شارك فيه الملايين من أبناء الشعب المصري.

الشعب اختار الرئيس

وقال النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محافظة المنوفية وكل محافظات الجمهورية يحتفلون بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، بعد مشاركة كبيرة وواسعة من المواطنين.