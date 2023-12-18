كلمة هامة للرئيس السيسي بعد قليل كتب: مريم جاد 03:38 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه بكلمه هامة للشعب المصري بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 الشركة المتحدة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 «التنسيقية» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بدوي: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران بقلم مريم جاد