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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كلمة هامة للرئيس السيسي بعد قليل

كتب:

مريم جاد
03:38 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه بكلمه هامة للشعب المصري بعد قليل.

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بقلم مريم جاد