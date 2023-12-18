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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: نقبل بالنتيجة والفائز هو الوطن

كتب:

يسرا البسيوني
03:51 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أكّد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، «إننا نقبل نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات»، موضحا «نتقبل اختيار الشعب المصري بصدر رحب ونتقبل الخسارة دون أي مشكلة، وفي النهاية علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين».

وأضاف «يمامة»: «بالتأكيد كنا نتمنى الفوز لكن هذه هي الانتخابات، والكل يجب أن يحترم اختيار المصريين، هذه الانتخابات كانت الأفضل من حيث المشاركة والإقبال من المصريين، وهذه نقطة إيجابية للغاية بالطبع نتمنى الوفد أن يكون هو الفائز لكن لعل الوطن هو الفائز بهذه الانتخابات».

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