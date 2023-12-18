وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي: إنجازاتكم رمز منير في حاضر ومستقبل الأمة

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية التهنئة: «يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد، لقد احتمى الشعب المصري بحكمتكم، حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار، وأرسيتم المشروعات بتفانٍ واقتدا، فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن، في منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية لتكون دوماً مبعثاً للأمل في مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه، أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر، فلكم منا في جهاز الشرطة، كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته مهما تعاظمت التضحيات، ستظل مواقفكم الرصينة وإنجازاتكم الواضحة رمزاً منيراً في حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء».