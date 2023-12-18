مسيرة بالسيارات في شوارع الإسماعيلية احتفالا بفوز الرئيس السيسي (صور)

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية، احتفالات المواطنين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث انطلقت السيارات في الشوارع فور إعلان نتيجة الانتخابات، من الطريق الدائري، لتطوف شوارع الإسماعيلية الرئيسية حتى طريق البلاجات.

ورفع مواطنون صور ولافتات للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه باستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، مثل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.

مواطنون: فوز الرئيس ردا على إنجازاته

وقال محمد إبراهيم أبو بشار، أحد أهالي مركز أبو صوير المشاركين في المسيرة، إن فوز الرئيس السيسي هو رد الجميل بعد مشوار مليء بالإنجازات على مدار 10 سنوات مضت، مضيفا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المصريين ينتظرون المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، ووصول «حياة كريمة» كل قرية محرومة في مصر لتغيير شكل الحياة بصورة كاملة.

وقال محمد سعيد أحد أهالي مدينة الإسماعيلية، إن الأهالي قرروا النزول للمشاركة بمسيرة فرحة بعد أيام متواصلة من العمل على دعوة كل مصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: «الكل اليوم بيفرح، أطفال وسيدات وشباب بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر والخروج بنسبة مشاركة فاقت التوقعات، وهو ما يؤكد وعي المصريين بالظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر».