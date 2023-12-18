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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:44 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
محمد بن زايد

محمد بن زايد

هنأ الأمير محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب بن زايد، عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها».

وأضاف: «الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».

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