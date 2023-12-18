محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الأمير محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب بن زايد، عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها».

أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 18, 2023

وأضاف: «الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».