تفاصيل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2024 بالجيزة.. اعرف الجدول ومواصفات الأسئلة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للعربي واللغات، ومن المقرر أن يبدأ يوم 6 يناير، مشيرا إلى أنه يطبق القرار الوزاري 123 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الحلقة الابتدائية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ يوم 6 يناير وتستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:-

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات والـict.

مواصفات امتحان الصف الرابع الابتدائي

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصفا– المادة– الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي».

- الامتحان في ما تم دراسته في منهج الفصل الدراسي الأول.