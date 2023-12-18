«حقوق الإنسان» بمجلس الشيوخ تهنئ الرئيس السيسي: الشعب يقدر دوركم الكبير

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنَّ انتخاب المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة أمر لم يأتٍ من فراغ، وإنما بفضل المصداقية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس في قلوب وعقول الشعب المصري، فضلا عن إصرار المواطنين على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والوصول إلى الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي.

ووجهت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، التحية لقوات الجيش والشرطة الذين كان لهم دورهم الكبير في تأمين جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتي خرجت بمظهر مشرف يليق بتاريخ وعظمة الدولة المصرية.

وتابعت: سعيدة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 من أجل مواصلة مسيرة العطاء في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي نعيشها في الوقت الحالي، كما أن الشعب المصري يقدر دور الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره الكبير والحاسم من خلال الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفض المساس بحدود مصر.

واختتمت حديثها بأنه يجب على الشعب المصري مساندة ودعم القيادة السياسية قائلة: الرئيس السيسي يعلم جيدا كيفية حماية الأمن القومي المصري، ومصر قوية برئيسها وشعبها وجيشها، كما أنني أوجه الشكر للشعب المصري العظيم الذي شارك بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024 وأثبت للعالم بأكمله قوة وعي الشعب المصري بكافة فئاته.