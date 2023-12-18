أهالي بورسعيد يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات: فرحتنا اليوم لا توصف

تقدَّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024، وتجديد ثقة أبناء مصر فيه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنمية والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

تحقيق آمال الشَّعب المصري

ودعا محافظ بورسعيد المولى عز وجل أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه والوصول بمصر إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوء، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق.

مسيرات حاشدة في بورسعيد

وكانت انطلقت مسيرات بالسيارات لأهالي بورسعيد مساء اليوم، عقب إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أعلنها مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام، وانطلقت المسيرات في شوارع المدينة، منها شارع طرح البحر الرئيسي والجمهورية والثلاثيني وصلاح سالم بالمحافظة، ورفع الأهالي صور الرئيس السيسي والأعلام المصرية، مؤكدين أن بورسعيد ومصر اليوم في عيد وفرحتهم لا توصف والرئيس السيسي يمثل لهم الأمن والأمان في فترة تواجه بها مصر تحديات كبيرة.