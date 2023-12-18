البرلمان العربي: فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة بداية قوية للجمهورية الجديدة

هنأ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوزه في انتخابات الرئاسة، مؤكّدا أنَّ ذلك يجسد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية وبداية قوية للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنَّ الفوز الكبير للرئيس السيسي يجسّد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كل المجالات وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كل المستويات.

وتابع «العسومي»: «الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس السيسي يؤكد وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية».