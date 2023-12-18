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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

البرلمان العربي: فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة بداية قوية للجمهورية الجديدة

كتب:

يسرا البسيوني
03:53 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي

عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوزه في انتخابات الرئاسة، مؤكّدا أنَّ ذلك يجسد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية وبداية قوية للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنَّ الفوز الكبير للرئيس السيسي يجسّد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كل المجالات وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كل المستويات.

وتابع «العسومي»: «الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس السيسي يؤكد وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية».

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