النائب محمد البدري: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس وعي المصريين السياسي

أكّد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنَّ فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة ما هو إلا انتصار جديد لإرادة المصريين واختياراتهم الحرة الوطنية، موضحًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار للسنوات السابقة التي شهدت طفرة تنموية.

وأضاف «البدري»، في تصريحات له منذ قليل، أنَّ نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، انعكاسا لحشود الناخبين التي شاهدناها أمام لجان الاقتراع في الداخل والخارج.

وثمن عضو لجنة الشيوخ، حالة الوعي السياسي التي وصل لها المصربين سواء من خلال إبهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع أو من خلال اختياراتهم التي ظهرت في نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنَّ المصريين يسطرون ملحمة وطنية جديدة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.

وأشار إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب قيادة لها رؤية ثاقبة تتعامل مع التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة، فالمسئولية كبيرة وتتطلب الكثير من الجهد والعمل للتصدي للكل التحديات، مؤكّدا أنَّه لا أحد يستطيع مواجهة كل هذه التحديات إلا من أنقذ مصر من براثن الإرهاب والفوضى وهو القائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.