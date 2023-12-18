«دفاع النواب» تهنئ السيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة: تتويج لجهودكم العظيمة

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزة في الانتخابات الرئاسية 2024 ليتقلد حكم البلاد لفترة رئاسة ثالثة مدتها 6 سنوات، داعيا المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في قيادة البلاد والعبور بها لبر الأمان.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن انتخابكم لفتره رئاسية جديدة، في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعم المصريين المطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار البناء والتنمية، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وخارجيا، معرباُ عن سعادته بقيام شعب مصر العظيم بتجديد الثقة في الرئيس السيسي، قائدا وزعيما تتويجا لجهوده المخلصة التي بذلها بحق في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف النائب، أنَّ حجم التايد والأجماع والدعم الشعبي غير المسبوق الذي حصل عليه الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء الجمهورية الجديدة، ويؤكّد مجدداً أننا أمام رئيس وأب لكل المصريين، مهناً العالم أجمع بفوز السيسي لولاية رئاسية ثالثة، قائلا: «نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى الخير والنماء لبلدنا الحبيبة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا».