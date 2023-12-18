محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

تقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

محافظ سوهاج يشكر أهالي المحافظة

كما وجه محافظ سوهاج الشكر للشعب المصري عامة، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج بشكل خاص، على المشاركة الفعالة والايجابية بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مما يدل على وعي وإدراك الشعب، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، في مواجهة كافة التحديات على الصعيد الدولي والمحلي، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وازدهار.