رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسي بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصر في ظل قيادتهِ قد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ويتضمن ذلك التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات الدولية.

رئيس الأساقفة: فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس ثقة الشعب المصري

وأعرب رئيس الأساقفة، عن ثقتهُ في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستمر في قيادة مصر إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن فوزه يعكس ثقة الشعب المصري الراسخة فيه، موجها إليه رسالة مفادها: «الكنيسة على يقين بأنكم ستستمرون في قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار».

وأشار الدكتور سامي فوزي، إلى أن الرئيس السيسي أقر العديد من التشريعات التي تدعم حقوق المسيحيين في مصر، مثل قانوني بناء الكنائس والأحوال الشخصية المسيحي، وساهمت هذه التشريعات في تعزيز الحرية الدينية وضمان حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية

وتابع: «نصلي لله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرتهِ الوطنية، وأن يحفظ مصر وشعبها».