حزب التجمع يهني السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية: مشهد تاريخي

تقدم رئيس حزب التجمع، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: «التحية وتقديرأتقدم لسيادتكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للبلاد، من خلال المشهد التاريخي الذي كشف للعالم كله قوة إرادة المصريين، وأكد أن وحدة الشعب والقيادة عصية على الاختراق، وأن مخططات استهداف مصر غير قابلة للتنفيذ، مهما بلغت قدرة من ورائها».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف في بيان الحزب، أنه إذ يجدد العهد لكم، فإنه يؤكد ثقته في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، للحفاظ على الدولة الوطنية وهيبتها الإقليمية وثقلها الدولي، والانطلاق بها نحو الأفضل.

ووجّه حزب التجمع خالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة انتهاء الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الرئاسة 2024، كما ثمّن المشاركة غير المسبوقة لعشرات الملايين من الناخبين، التي كشفت للعالم كله أنّ وحدة المصريين عصية على الاختراق، وكذلك تجديد الثقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر هذا التأييد الشعبي الكاسح، وهو ما أكد صحة موقف «التجمع» بتأييد إعادة ترشحه للرئاسة، انطلاقًا من تبنيه مشروعًا وطنيًا للنهوض بالبلاد، فضلا عن قناعته الراسخة بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية الوطنية، وسط كل مايحيط بها من تناقضات إقليمية و دولية.

ودعا حزب التجمع إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية في المجالات كافة، ما يستدعي المزيد من الجهود من مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، خاصة أنّ المرحلة الراهنة بما تنتجه من تحديات تفرض على القوى الوطنية مواجهتها، مهما اختلفت منطلقاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والثقافية، ومهما اختلفت انتماءاتها وانحيازاتها الاجتماعية والطبقية ومصالحها الاقتصادية، ومهما تعددت وتنوعت استراتيجياتها بعيدة المدى، ومهما تنوعت مواقعها السياسية في الحكم أو في المعارضة.