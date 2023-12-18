نقيب الفلاحين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

قدم حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وفوزه بثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديده

وأضاف «أبو صدام»، أن فلاحي مصر يقفون صفا واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لاستكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في عهده واستمرار الاستقرار والأمن في ربوع الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن لنعبر الي جمهورية مصر الجديدة المزدهرة التي نحلم بها جميعا.