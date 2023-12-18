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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب الفلاحين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

يسرا البسيوني
03:41 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وفوزه بثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديده

وأضاف «أبو صدام»، أن فلاحي مصر يقفون صفا واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لاستكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في عهده واستمرار الاستقرار والأمن في ربوع الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن لنعبر الي جمهورية مصر الجديدة المزدهرة التي نحلم بها جميعا.

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