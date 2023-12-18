«النور» يهنئ السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة: نسأل الله أن تكون فترة مليئة بالخير

هنأ حزب النور، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة قادمة، سائلين الله سبحانه أن يجعلها سنوات مباركات مليئة بالخير علي البلاد.

وتابع الحزب: «نهنئ سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري داعين الله له بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة البلاد، وندرك قدرته على إدارة الأزمات، ونسأل الله أن يوفّقه في الحفاظ على هوية البلاد واستقرارها ورعاية مصالح البلاد والعباد».