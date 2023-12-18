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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسامة الأزهري يهنِّئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

إسراء سليمان
04:00 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدَّم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، خالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وتوجَّه الأزهري بالدُّعاء إلى الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها

وشكر الأزهري كل القائمين على الانتخابات الرئاسية من القضاة والشرطة وموظفي الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، مشيدا بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.