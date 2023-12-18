أحمد داوود يعلن انتهاء تصوير مسلسل زينهم: محظوظ وممتن جدا بمجهود كل فرد

أعلن الفنان أحمد داوود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل زينهم الذي حقق جماهيرية عالية وإشادات النقاد والجمهور.

الحمد لله.. فركش مسلسل زينهم

ونشر داوود صور من كواليس انتهاء التصوير معلقا: «الحمد لله.. فركش مسلسل زينهم.. ألذ وأطيب مسلسل صورته من أول ما بدأت.. محظوظ وممتن جدا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب على تترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد.. كل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا.. بحبكوا جدا وحقيقي اتشرفت بالشغل معاكوا.. تحياتي لكم جميعا يا ألذ وأطيب ناس.. هتوحشوني.. إلى أن نلتقي تاني.. قريب جدا إن شاء الله».

مسلسل زينهم

يشارك في مسلسل «زينهم» مجموعة من نجوم الدراما بجانب أحمد داوود، منهم: كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرفاعي، يارا جبران، بالإضافة إلى إنجي أبو السعود، والنجوم الكبار: سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، عماد رشاد، ومحمد أبو داوود بجانب عدد كبير من الفنانين.